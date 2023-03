L'aveva divelta lo tsunami d'acqua e fango in quel tragico 15 settembre scorso. Un pezzo della ferrovia subappennina Fabriano-Sassoferrato-Pergola completamente spazzato via, in particolare nel territorio di Monterosso stazione a causa dell'esondazione del torrente Sanguerone. Dalla distruzione alla ricostruzione. I lavoro di ripristino sono infatti cominciati e la strada ferrata sarà pronta per il prossimo 1 luglio