PORTO RECANATI – Precipita da una scala mentre è al lavoro. E’ morto così un 56enne di Porto Recanati. L’incidente è avvenuto tra le 18 e le 19 in viale Martin Luther King. L’uomo, titolare di una ditta, stava lavorando alla riparazione di una tubatura al primo piano di una palazzina. Si trovava in cima a una scala appoggiata a un balcone quando, per cause ancora da stabilire, ha perso l’equilibrio, cadendo all’indietro. Il volo purtroppo gli è stato fatale. Il 56enne, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente intanto sono arrivati i carabinieri, insieme al medico legale e al magistrato di turno. Saranno loro a chiarire le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro