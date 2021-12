ANCONA – Incidente stradale nel tardo pomeriggio in via Filonzi. Due auto si sono scontrate tra loro per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata, bloccando il guidatore all’interno dell’abitacolo.

Sul posto è immediatamente arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona che ha estratto il guidatore dalla vettura.

Si tratta di una donna che, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata subito trasportata all’Ospedale di Torrette. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.