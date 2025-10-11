FALCONARA – A Falconara è partita questa mattina la disinfestazione adulticida nella zona di Fossatello, dopo che l’Ast di Ancona aveva rilevato la presenza del virus Usutu in un campione di zanzare raccolte nell’area. L’attività, avviata a scopo precauzionale, segue la comunicazione inviata al Comune. Dall’Ast precisano che al momento non sono stati registrati casi su persone, e che la situazione è costantemente monitorata.

Il Comune ha ricordato alcune regole di comportamento utili per contenere la proliferazione delle zanzare: evitare di lasciare contenitori dove possa ristagnare acqua piovana, svuotare regolarmente sottovasi e secchi, e mantenere puliti i tombini privati.

Durante i trattamenti, la ditta incaricata raccomanda di tenere porte e finestre chiuse, non lasciare indumenti all’aperto e non sostare nei giardini per almeno sei ore. È inoltre consigliato attendere un paio di giorni prima di consumare frutta e verdura coltivate all’aperto o procedere all’innaffiatura. Il virus Usutu, appartenente alla stessa famiglia del West Nile, colpisce soprattutto gli uccelli selvatici e solo raramente può interessare l’uomo.