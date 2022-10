OSIMO – Si chiamava Ilaria Maiorano, 41 anni, mamma di due bambine la donna uccisa in casa in mattinata a Padiglione di Osimo, in via Montefanese, per mano del marito, da cui da tempo era separata.

La vittima Ilaria Maiorano

L’uomo, di origini marocchine, viene in queste ore interrogato in Caserma dai Carabinieri di Osimo. Pare che il litigio e poi l’omicidio siano avvenuti attorno alle 8,30 dopo che la coppia aveva accompagnato le figlie a scuola, una frequenta la terza elementare, l’altra la materna.