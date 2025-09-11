ASCOLI PICENO – Ritrovato ordigno bellico lungo il Tronto: sospesi i lavori sul ponte “Ancaranese”. Un ritrovamento di particolare criticità ha riguardato i lavori per la ricostruzione del ponte sull’Ancaranese, infrastruttura strategica che collega le province di Ascoli Piceno e Teramo. Durante le operazioni preliminari lungo l’alveo del fiume Tronto incaricate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la Regione Marche, è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente probabilmente alla Seconda guerra mondiale, sepolto tra i sedimenti del letto fluviale.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e si è in attesa degli artificieri dell’Esercito per l’avvio delle attività di messa in sicurezza dell’area e per l’avvio delle procedure di identificazione e rimozione dell’ordigno. La Struttura commissariale per il Sisma 2016 ha interessato direttamente il Ministero della Difesa per “assicurare la bonifica del sito con massima tempestività e nel rispetto delle norme di sicurezza”.

Il ponte, oggetto di un importante intervento di ricostruzione finanziato dalla Struttura commissariale per la ricostruzione post-sisma, è stato recentemente al centro di una Conferenza dei servizi che ha dato il via libera all’avvio dei lavori. La sospensione dei lavori, seppur temporanea, rappresenta un imprevisto in un progetto complesso e atteso da tempo dalle comunità locali. Le autorità competenti hanno assicurato che, una volta completate le operazioni di bonifica, il cantiere potrà riprendere regolarmente così da assicurare il ripristino del doppio senso di marcia nel più breve tempo possibile.