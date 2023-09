ANCONA – E’ ufficiale, giovedì mattina arriverà ad Ancona la Ocean Viking, nave di ricerca e soccorso di Sos Mediterranée.

A bordo 68 migranti salvati al largo della Libia. Secondo quanto riferito dalla stessa ONG, i naufraghi salvati sarebbero tutti uomini, tra loro anche tre minori non accompagnati, provenienti in maggioranza da Bangladesh e Siria e in minor numero minore da Palestina ed Egitto.

La ong sulle proprie pagine social ha puntato il dito contro la decisione del governo italiano, evidenziando come il porto dorico disti oltre 1500 chilometri dal punto in cui si trova la nave mentre ha “c’è un bisogno vitale di mezzi SAR nel Mediterraneo centrale, dato che le partenze sono molte e il rischio di perdere vite è elevato”.



Preoccupazione in città anche per quanto riguarda la questione accoglienza, ma il sindaco Silvetti ha spiegato che nessuno dei naufraghi resterà ad Ancona e che la città si occuperà unicamente dello sbarco.