COLLI AL METAURO – Schianto tremendo tra due auto sulle strade del Pesarese: morta una donna, grave il marito. È accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 17,30, lungo la strada provinciale Orcianese. Il veicolo dei due coniugi stava viaggiando verso casa (Fano) e si trovava all’altezza di via Ponte Metauro, tra le frazioni di Calcinelli e Villanova. In direzione opposta procedeva un’altra vettura, con a bordo tre giovani.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. Quello condotto da marito e moglie è andato distrutto e, dopo l’urto, è terminato in un campo adiacente alla carreggiata: un impatto fatale per la signora, mentre l’uomo è stato portato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale di Pesaro dov’è arrivato in gravi condizioni. In ospedale anche due degli occupanti dell’altro veicolo.

Vani i tentativi dei soccorritori di rianimare la donna: per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale per cercare di ricostruire la dinamica di una domenica pomeriggio finita in tragedia.