ANCONA – L’ARPAM – Centro Regionale della Qualità dell’Aria – informa che nella stazione di monitoraggio di Ancona Stazione, il 10 agosto 2025 sono stati registrati due superamenti del valore soglia di 180 μg/m³ per l’ozono.

L’ozono è un gas irritante per occhi e vie respiratorie. In via precauzionale si raccomanda alle persone più fragili, come bambini, anziani, donne in gravidanza, cardiopatici e soggetti con patologie respiratorie croniche, di evitare prolungate esposizioni all’aperto nelle ore più calde della giornata e di ridurre lo svolgimento di attività fisiche intense nelle ore pomeridiane, preferendo le prime ore del mattino, entro le 10, o la sera dopo le 18.

Si consiglia inoltre di seguire un’alimentazione leggera e ricca di alimenti che contengano vitamine C ed E e Selenio, sostanze con proprietà antiossidanti.