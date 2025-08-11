Poco prima delle 17.30, una persona è stata travolta e uccisa dal treno Frecciarossa 89033 Milano-Lecce, in transito da nord a sud, lungo la linea adriatica tra Marzocca, frazione di Senigallia, e Montemarciano (Ancona). A bordo del convoglio viaggiavano circa 460 passeggeri.

L’incidente ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto interessato. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica. Al momento risultano bloccati tre treni ad Alta velocità, mentre Trenitalia ha avviato le procedure di assistenza ai viaggiatori.

La vittima non sarebbe un minorenne, come invece era emerso in un primo momento. Si tratterebbe di un uomo di mezza età che soffriva di problemi di depressione. Sono ancora in corso gli accertamenti sul cadavere dell’uomo. Il tremendo impatto ha reso più difficili le operazioni di estrazione del corpo e di riconoscimento.