ANCONA – I poliziotti della Questura di Ancona hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un trentenne, di origine italiana, per il reato di porto abusivo di armi e sanzionato per guida senza patente. Ieri notte, alle ore 01:00 circa, la Volante della Questura di Ancona, su disposizione della Sala Operativa, è intervenuta presso Piazza Ugo Bassi dove era stato segnalato il tamponamento di un’auto lasciata in sosta mentre l’autore del danneggiamento si era immediatamente dato alla fuga.

Grazie alla segnalazione del modello e del colore del veicolo, i Poliziotti sono riusciti ad intercettare e bloccare velocemente il veicolo sospettato del danneggiamento. Al momento dell’identificazione del conducente i Poliziotti hanno appurato che il trentenne era privo della patente di guida il quale, peraltro, ammetteva di non averla mai conseguita. Poi uno strano oggetto, che si intravedeva all’interno del veicolo, ha attirato l’attenzione degli Operatori: si trattava di un bastone lungo circa un metro, con un diametro di circa 5 cm.

L’uomo ha confessato agli agenti di possederlo per difesa personale. A quel punto i Poliziotti, indispettiti dalla risposta del conducente, hanno chiesto allo stesso se era in possesso di altri mezzi atti ad offendere. Nel veicolo non sono stati rinvenuti altri strumenti, nel frattempo però l’uomo occultava nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico.

I Poliziotti, sequestrato il materiale rinvenuto, hanno condotto l’uomo presso gli Uffici della Questura per i dovuti approfondimenti del

caso. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era stato già denunciato per diversi è gravi reati contro la persona e contro il patrimonio. Sarà valutata la possibilità di applicare una misura di sicurezza.