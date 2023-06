MACERATA – Una nuova ondata di maltempo con violente piogge ha colpito la provincia di Macerata, provocando frane e smottamenti.

I tecnici e gli operai della Provincia sono intervenuti in particolare nella zona di Petriolo, Mogliano e Urbisaglia dove sono state diverse le strade allagate.

Nella serata di ieri sono state chiuse la Provinciale 131 “Vanni” a Mogliano e la Sp 1 Abbadia di Fiastra-Mogliano, invase da oltre un metro d’acqua.



Una frana, invece, ha ostruito la Sp 41 Divina Pastora, nel comune di Urbisaglia, e anche questa verrà chiusa. Nessun problema invece lungo la Superstrada 77.



Nel Fermano invece esondati nella serata di ieri il fiume Ete Morto e il Chienti, ha retto invece il Tenna. A Sant’Elpidio a Mare l’amministrazione comunale ha chiuso al traffico la sp8 Brancadoro invitando a percorrere strade alternative e chiedendo ai residenti di via Don Minzoni, via La Masa, via Calatafimi e via Maria Gioia di spostare tutte le auto in strada e posizionarle a distanza di sicurezza.



Chiuso temporaneamente al transito, per precauzione, anche il ponte di Casette d’Ete, in viale Cavour, riaperto poco dopo la mezzanotte.



Allarme anche a Montegranaro dove i vigili del fuoco del comando fermano sono stati chiamati a intervenire in zona Torrione per le esondazioni del torrente Cremone, affluente del fiume Chienti, anche qui allarme rientrato nella notte.