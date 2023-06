CIVITANOVA – Non ce l’ha fatta Andrea Micucci, l’operaio civitanovese di 54enne che mercoledì scorso è caduto da una tettoia mentre stava montando una zanzariera. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime: l’uomo era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

L’incidente, come detto, era avvenuto mercoledì scorso, nella tarda mattinata, poco dopo le 10, in una abitazione che si trova in via Ugo Bassi. Per cause che sono in corso di accertamento da parte del personale dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro diretto dalla dottoressa Lucia Isolani), Micucci stava montando una zanzariera in un appartamento. Ad un certo punto, per cause da chiarire, l’uomo avrebbe appoggiato un piede su una tettoia che ha, improvvisamente, ceduto.