ANCONA – Tragedia nel carcere di Montacuto: trovato morto un detenuto. A perdere la vita è stato un marocchino di 36 anni, dall’inizio del mese detenuto nella casa circondariale anconetana e trasferito da Rimini. L’uomo è stato ritrovato senza vita nelle prime ore del mattino di venerdì, nella sua cella. L’allarme è scattato durante l’ora della colazione del suo blocco.

Il decesso è stato ricondotto, da un primo accertamento, a cause naturali. Sul corpo dell’uomo non sono stati riscontrati segni di violenza. Ma la procura ha comunque disposto l’autopsia sulla salma del nordafricano per risalire con certezza al motivo del decesso. L’uomo, che doveva scontare una pena definitiva almeno fino al 2028 per reati come i maltrattamenti in famiglia e i danneggiamenti, pare non soffrisse di particolari problemi di salute. Da ex tossicodipendente, si apprende, stava seguendo però una rigida terapia farmacologia.

Sono stati chiamati i soccorsi e i sanitari hanno provato a rianimarlo sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale di Torrette dove, come disposto dal pubblico ministero di turno, verrà eseguita l’autopsia.