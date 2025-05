MAROTTA – Un incidente stradale, poco dopo le 13, ha coinvolto due moto sull’autostrada A14, tra i caselli di Marotta Mondolfo e Senigallia, in direzione sud: un motociclista, in particolare, è rimasto ferito più seriamente ed è stato trasportato ad Ancona dall’eliambulanza del 118 in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia autostradale sottosezione di Fano per ricostruire la dinamica dell’impatto.