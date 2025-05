Viva Servizi informa che, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria relative alle condotte idriche finanziati con fondi PNRR e finalizzati alla riduzione delle perdite e alla distrettualizzazione delle reti più significative del territorio dell’AATO2, sospenderà nella notte di lunedì 12 maggio (dopo le ore 22) l’erogazione dell’acqua nelle zone di: Villanova, Capitaneria di Porto (via Montetognetti), Fiumesino, via delle Caserme, via del Fossatello, Rocca Priora, lungomare Rocca Priora, via Clementina (la parte del comune di Falconara – zona Poiole).

E’ previsto il ripristino completo del servizio entro le ore 7 di martedì 13 maggio ma l’intervento potrebbe essere ultimato anche con un po’ di anticipo.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.