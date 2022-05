MACERATA – La famiglia di un uomo di 51 anni deceduto all’ospedale civile di Macerata, ha deciso di donare gli organi rendendo possibile il prelievo del fegato, dei reni e delle cornee. Era stato colpito da un’emorragia cerebrale inoperabile.

Cinque i pazienti, in attesa di trapianto, che hanno potuto ricevere gli organi e le cornee. Nella sala operatoria dell’ospedale maceratese per il prelievo degli organi si sono alternate diverse équipe: chirurghi dei centri di trapianto; operatori di sala e del coordinamento donazione organi, un lungo lavoro di squadra che ha impegnato molti professionisti per diverse ore. Fa sapere l’Area Vasta 3: “Si tratta di un evento sempre eccezionale e tutta l’equipe impegnata nel prelievo ringrazia la famiglia che con questo gesto ha testimoniato il grande valore della donazione.

La scelta di donare organi e tessuti è personale, ma ognuno ha il dovere di informarsi e di riflettere per non lasciare che dubbi, pregiudizi o informazioni scorrette interferiscano con il diritto/dovere di fare una scelta consapevole. Molti pazienti con patologie non curabili possono migliorare la qualità di vita grazie alla donazione. Il trapianto, consente al paziente una durata ed una qualità di vita che nessun altra terapia è in grado di garantire”.