MACERATA – Era entrato in mare minacciando di buttarsi da una scogliera, i carabinieri lo hanno raggiunto e convinto a tornare a riva. È successo ieri pomeriggio a Porto Potenza Picena, lungo il lungomare Marinai d’Italia, tra gli chalet Solero e Blu di Lollo. Un ragazzo di 25 anni, originario della provincia di Ancona, si è buttato in mare e si è allontanato a grandi bracciate verso la scogliera. Gli amici, avendo capito le sue intenzioni, hanno lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, insieme ai vigili del fuoco e a una motovedetta della capitaneria di porto. Il maresciallo Alessio Alberigo, insieme al carabiniere scelto Emanuele Cirilli, è salito a bordo del pattino e ha raggiunto il giovane, il quale non accennava a fermarsi. A quel punto, avendo capito che non c’era più tempo da perdere, il maresciallo Alberigo si è tolto la giacca e le scarpe e si è buttato in mare per raggiungere il giovane sugli scogli.

Dopo aver instaurato un dialogo col ragazzo, è riuscito a convincerlo a tornare a riva, dove lo ha affidato alle cure del 118.