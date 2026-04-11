FANO – Un motociclista di 71 anni residente a Fano (Pesaro Urino) è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11 lungo la strada Adriatica, in zona Torrette, all’incrocio con la strada provinciale 123.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di 47 anni di Mondolfo (Pesaro Urbino), alla guida di un’auto diretta verso Pesaro, stava rallentando per svoltare a sinistra quando è stata tamponata sul lato posteriore destro dal motociclo, che sopraggiungeva da sud. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.