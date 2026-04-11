LORETO – Non appena ci saranno le condizioni, il Comune di Loreto è pronto a costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento giudiziario relativo al grave episodio dell’uccisione di 55 cani, un fatto che ha profondamente scosso e indignato l’intera comunità.

A dirlo è il Sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, che ribadisce come l’Amministrazione comunale intenda contribuire, per quanto di propria competenza, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate tutte le responsabilità, nel rispetto del lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine.

“Siamo di fronte a un episodio di estrema gravità – dice Pieroni – che colpisce non solo per la violenza dell’atto, ma anche per il senso di smarrimento che genera nella nostra comunità. Di fronte a fatti come questo, il Comune deve essere presente e assumersi la responsabilità di

rappresentare i valori di civiltà e di rispetto per gli animali condivisi dai cittadini”.