La pandemia da Covid 19: continua a salire, ormai per il settimo giorno consecutivo, l’incidenza del covid su 100mila abitanti nelle Marche, con 1.528 nuovi casi registrati nell’ultima giornata, di cui la maggior parte dalla provincia di Ancona.

Positivo il 41,4% dei tamponi esaminati. Si registra invece un ricovero Covid in meno in ospedale per un totale di 183 persone, di cui 16 in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime invece sale a 3631 persone con cinque decessi registrati nelle ultime 24 ore tra cui un uomo di 65 anni di Chiaravalle morto all’ospedale regionale di Torrette. Era già afflitto da altre patologie come il 97% delle vittime marchigiane da Covid 19.