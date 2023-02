Dopo tre ore d’angoscia, alle 17:00, è stato ritrovato vivo il bimbo di 6 anni caduto in un fosso a Pian dell’Elmo nel comune di Apiro vicino alla Grotta dei Frati. I soccorritori lo stanno raggiungendo, lo hanno ritrovato vicino a un abbeveratoio alla ricerca della via del ritorno. A far scattare la macchina dei soccorsi, intorno alle 14:30, il padre del bambino con lui al momento della caduta insieme alla zia e a un’amica di famiglia.

Il piccolo sarebbe scivolato per diversi metri lungo un versante profondo 25-30 metri di fianco alla grotta, mentre stava giocando sulla neve. Al lavoro per trovarlo le squadre del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino dalle province di Macerata e Ascoli Piceno. Sul posto anche l’eliambulanza da Fabriano attrezzata per i soccorsi di montagna che per ore ha sorvolato la zona delle ricerche, un’area piuttosto impervia ricoperta dalla neve e l’elicottero della marina militare da Cervia.