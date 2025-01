ANCONA – Arrestati un ragazzo (28 anni) e una ragazza (30 anni) per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e sanzionati per ubriachezza manifesta. Contestualmente all’arresto, nei loro confronti il Questore di Ancona ha emesso due avvisi orali, in considerazione del loro modus operandi e della condotta spregiudicata e pericolosa che ha minato la sicurezza pubblica.

L’arresto è avvenuto questa mattina a seguito dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto durante la notte quando, in piazza del Papa, i due sono stati segnalati per molestie mentre suonavano insistentemente il campanello di una abitazione mentre urlavano ed offendevano il proprietario di un appartamento (a loro sconosciuto) in piazza del Papa.

All’arrivo dei poliziotti i due giovani hanno verbalmente offeso gli operatori della Volante. Identificati e portati in questura i due all’interno degli uffici hanno aggredito con calci gli agenti. In considerazione del loro stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Una volta in ospedale, i due si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli sanitari. Condotti nuovamente presso la Questura i due sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.