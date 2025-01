ANCONA – Al porto di Ancona, richiesta di concessione di Msc per aree e banchine da destinare al traffico crocieristico. Lo fa sapere l’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare Adriatico centrale che ha pubblicato l’avviso per la richiesta di concessione da parte di Msc spa di aree e banchine nel porto per la “realizzazione e la gestione di una stazione marittima destinata al traffico delle crociere. L’istanza, pubblicata ieri nella Gazzetta europea, riguarda una durata temporale di 35 anni”.

Due le fasi. La prima, transitoria, inizierà con la disponibilità del nuovo terminal crociere che sarà realizzato dall’Autorità di sistema portuale sulla banchina 15 e che sostituirà l’attuale tensostruttura. La superficie della banchina interessata dalla concessione è di circa 3.630 metri quadrati e di 1.730 metri quadrati quella dell’attuale tensostruttura. Quest’area sarà data in concessione in via non esclusiva e sarà usata da Msc per le toccate delle navi da crociera. La seconda fase della concessione iguarda il fronte esterno del molo Clementino una volta completato, da parte dell’Adsp, il banchinamento di circa 7.400 metri quadrati. Il progetto è al momento nella fase di predisposizione degli studi ed indagini richiesti dalla Commissione tecnica Via del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

“Sull’area – informa l’Autorità portuale -, Msc propone di realizzare una stazione marittima per le crociere con una superficie di 2.600 metri quadrati dove organizzare accoglienza, ricezione e movimentazione dei crocieristi, occuparsi delle attività di security, allestire un deposito bagagli ed eventuali servizi di bar, ristorazione e negozi”.