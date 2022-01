ANCONA – Triste report quello dei dati covid di oggi tra i nuovi 8 decessi c’è anche un 17enne della provincia di Macerata. Il giovane che soffriva già di un’altra grave patologia non si era potuto vaccinare ed era stato ricoverato all’ospedale di Ancona in terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni. Qui purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.

Per quello che riguarda la situazione negli ospedali sono sei i nuovi degenti in più per un totale di 310 ricoverati di cui 57 nelle terapie intensive, dato invariato rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 61 le persone in attesa nei pronto soccorso e 158 gli ospiti di strutture territoriali

Sono 1.475 i positivi al covid rilevati nell’ultima giornata nelle Marche continua a salire il tasso di incidenza, che arriva a 874,65 su 100mila abitanti.

I nuovi casi rappresentano una positività del 12,5% su 14.001 tamponi analizzati nel percorso diagnostico screening

La provincia di Ancona raccoglie ben 824 casi, seguita da quella di Ascoli Piceno, con 252, da Fermo con 230, da Macerata con 186, da Pesaro Urbino con 145 e 108 fuori regione. Il contagio è più diffuso nelle fasce di età25-44 anni (584 casi), e 45-59 anni (449). Ci sono 199 casi tra 19-24enne, 123 tra 14-18enni. Sono 19 i positivi in setting scolastico/formativo.

Per 326 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici.