ANCONA – Una bomba carta artigianale è stata rinvenuta questa mattina sulla pista ciclabile di Polverigi sotto via Circonvallazione. Un cilindro del peso di quasi quattro etti di cui tre solo di polvere pirica. L’ordigno, di quelli vietati e confezionati in casa, è stato fatto brillare attorno alle 14.30 dagli artificieri dei carabinieri.

A dare l’allarme è stato un passante che attorno alle 10 ha notato l’ordigno abbandonato con la miccia in parte bruciata. Ha chiamato la polizia dell’Unione dei Comuni che ha poi allertato i carabinieri della stazione di Agugliano. Informata la Procura il magistrato di turno ha dato il via libera per un intervento degli artificieri che sono arrivati con un robot che ha fatto brillare su un terreno accanto la bomba carta. Un botto enorme.



La strada di via Circonvallazione è stata chiusa per i minuti necessari alla deflagrazione. L’ordigno era pericoloso proprio perché inesploso. Se finiva in mani sbagliate che riprovavano a farlo esplodere poteva fare seri danni vista la miccia molto corta. Sono in corso accertamenti per capire chi lo abbia abbandonato lì.