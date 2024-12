ROMA – Si svolge al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Beko Europe. A presiederlo il ministro Adolfo Urso. Presenti le sigle sindacali e i vertici dell’azienda che, nell’incontro del 20 novembre scorso, aveva presentato un piano industriale con la dismissione entro la fine del 2025 degli stabilimenti di Comunanza (Ascoli Piceno), Cassinetta (Varese) e Siena, con il contestuale esubero di circa 1.900 lavoratori.

“Nell’incontro di oggi ci aspettiamo che il Governo passi dalle parole ai fatti, mettendo in campo ogni strumento per evitare un disastro occupazionale e industriale. Il ministro aveva dichiarato che con la golden power avrebbe avuto un controllo sui piani industriali di aziende strategiche ma fino ad oggi non l’abbiamo visto” ha commentato prima del tavolo da Jesi (Ancona) Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, chiedendo un “atto forte”.