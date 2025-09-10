SENIGALLIA – Sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri i sei ragazzi responsabili di una rissa avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 agosto in uno stabilimento balneare a Senigallia. Si tratta di giovani con un’età compresa tra i 26 e i 24 anni, tutti residenti ad Ancona.



Sono stati alcuni avventori del locale a filmare con i telefonini il tutto, consegnando i filmati ai militari dell’Arma, che dopo averli visionati e confrontati con i sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno ricostruito le fasi dell’alterco, scaturito dopo un disaccordo tra gli addetti alla sicurezza del locale ed i giovani identificati. A riportare la peggio sono stati proprio gli addetti alla sicurezza, aggrediti inizialmente con calci e pugni e subito dopo con il lancio di tavoli e sedie. I buttafuori, durante lo scontro hanno riportato diverse lesioni, in particolare uno di loro ha subito una grossa ferita alla testa che è stata medicata con diversi punti di sutura. Tutti gli indagati sono accusati di danneggiamento e lesioni personali aggravate ed è stata proposta l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia, per un periodo di tre anni.