FALCONARA – A partire da lunedì 3 novembre partiranno i nuovi voli di linea verso Roma–Fiumicino e Milano-Linate dall’aeroporto di Ancona operati dalla compagnia aerea DAT A/S come nuovo assegnatario del bando di gara regionale per i voli di continuità territoriale.

I voli, secondo quanto previsto dal bando regionale, avranno doppia frequenza giornaliera ad eccezione del sabato e della domenica su Roma e del sabato, domenica e martedì pomeriggio su Milano, permettendo una comoda andata e ritorno in giornata.