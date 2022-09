FABRIANO – Allarme a Fabriano per la scomparsa di un giovane poco più che trentenne uscito ieri per un’escursione in montagna. In serata non ha fatto rientro a casa ed è così così scattato l’allarme da parte dei familiari. L’auto del ragazzo è stata ritrovata in località Vetralla, in uno spiazzo da dove poi inizio un sentiero, probabilmente quello imboccato dall’escursionista scomparso. Al momento sul posto stanno lavorando da ieri notte i Vigili del Fuoco. Oltre al distaccamento di Fabriano, in azione anche il Nucleo Cinofili, il Soccorso Alpino, il 118 e un elicottero dell’Aeronautica Militare.