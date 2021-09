ANCONA – Cade a terra e batte la testa, paura questa mattina alle grotte del Passetto di Ancona per un uomo di circa 60 anni. I soccorritori del 118 arrivati sul posto dopo aver prestato le prime cure all’infortunato hanno chiesto aiuto alla Organizzazione di Soccorso Marittimo della Capitaneria di Porto per trasportare il 60enne in un luogo di facile accesso per l’ambulanza.

I militari della Guardia Costiera hanno provveduto al trasporto via mare alla banchina n.1 del Porto di Ancona dove ad attenderli c’era Autoambulanza del 118 per il successivo trasporto all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona