CORRIDONIA – Drammatico incidente mortale, ieri pomeriggio, a Corridonia in provincia di Macerata. La vittima è un 16enne di origine pakistana che avrebbe perso il controllo della propria bicicletta in discesa, in prossimità di una curva, nella zona industriale in contrada Fonte Lepre, prima di impattare in maniera violenta contro un albero.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia locale e i sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimare il ragazzo per il quale, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Era stata allertata l’eliambulanza del 118 per tentare un trasferimento d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona, ma il giovane è deceduto per le gravissime ferite riportate.

La comunità di Corridonia si è stretta accanto ad una famiglia straziata dal dolore. Anche il sindaco Giuliana Giampaoli è intervenuta a riguardo: “Oggi è un giorno buio, triste e doloroso – ha affidato un pensiero ai social -. Quando si spezza una giovane vita, nel pieno della speranza di un futuro ricco di promesse, la ragione fa fatica a darsi pace. In un momento così tragico esprimo dal profondo del cuore, a nome mio, dell’amministrazione, di tutta la comunità, dal primo all’ultimo dei cittadini, il cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, a tutti gli amici e ai compagni di scuola dell’Ipsia”.