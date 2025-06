TOLENTINO – Incidente stradale, questa mattina alle 7.15, in contrada Paterno tra Tolentino e San Ginesio. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due veicoli, che si sarebbero scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti medici e sanitari del 118 e vigili del fuoco per soccorrere le nove persone che, complessivamente, sono rimaste ferite. Successivamente sono state trasferite negli ospedali di Macerata e Camerino per ricevere le cure del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore, durante le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Presenti i carabinieri di zona per effettuare i rilievi.