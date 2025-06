Il dolore che spezza la voce di Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, è lo stesso che ha scosso l'intera comunità tolentinate che ha affollato Piazzale La Malfa per l'ultimo saluto a Gessica Vulpe, la giovane 14enne travolta da un furgone lo scorso 7 giugno.

Con lei al momento dell'investimento un amico di 16 anni rimasto coinvolto nell'incidente, ma che fortunatamente è riuscito a salvarsi e che nonostante i traumi riportati ha voluto essere presente al rito funebre per dire addio alla sua amica. La giovane lascia i genitori e una sorella gemella. Toccanti le parole pronunciate dai compagni di classe e dagli amici della giovane, ancora increduli per quanto accaduto, ma anche delle compagne della Futura Volley, la squadra di pallavolo in cui Gessica giocava. Sul feretro la maglia con il numero 8 che sottolineano nel loro discorso sarà sempre e solo sua. E poi i palloncini con i colori della società lanciati in aria accompagnati da un lungo applauso al termine della funzione celebrata con rito ortodosso.