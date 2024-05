Visite e screening gratuiti per tutti, torna anche quest'anno "Prevenzione in azione": in prograqmma il 18 e 19 maggio in Piazza Pertini ad Ancona

Torna anche quest'anno l'iniziativa organizzata dalla Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, giunta alla 5 edizione, per offrire ai cittadini visite e consulenze gratuite in cardiologia, gastroenterologia, oculistica, allergologia, immunologia, ortopedia ma anche ostetricia e ginecologia, pediatria e chirurgia pediatrica, queste ultime grazie alla collaborazione iniziata quest'anno con la Fondazione dell'Ospedale Salesi.

Le visite si svolgeranno in Piazza Pertini, dove verrà allestita per l'occasione una maxi struttura al chiuso,contenente 25 ambulatori specialistici, sarà insomma un vero e proprio ospedale aperto al pubblico. Le prenotazioni si effettuano online sul sito dell'azienda sanitaria, ma, anche senza previa prenotazione, nessuno verrà lasciato indietro, parola di organizzatore.