SASSOFERRATO – Lotta ancora per la vita, ma le condizioni appaiono in miglioramento. In sintesi le condizioni di Patrizia Ceccolini, la 50enne accoltellata dal marito, Davide Sebastianelli lunedì scorso, a Sassoferrato. I due si stavano separando. La donna è stata colpita più volte dal marito, che l’ha aggredita a bordo di un’auto dopo averla aspettata sotto casa. A salvarla un vicino che, sentite le urla, è intervenuto per soccorrerla, ha chiamato i carabinieri e ha bloccato l’aggressore. Il marito è stato arrestato e si trova in carcere a Montacuto.