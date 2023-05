PARIGI – Conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta Ancona-Parigi Orly. A partire dal 27 maggio prossimo si inizierà a volare dalle Marche verso la “Ville Lumiere”. La rotta è stata presentata ieri sera all’Ambasciata Italiana a Parigi dall’assessore all’Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini, insieme all’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e alla responsabile della sede Enit di Parigi, Federica Galbesi.

Oltre 120 ospiti, compresa stampa francesce e tour operator, hanno assistito alla presentazione delle infinite attrazioni della regione degustando prodotti e vini rigorosamente marchigiani de ‘La Marchigiana’ di Sarnano allietati dalle arie del duo Opera Pop.

“Il volo per Parigi è un grande investimento per la nostra regione – ha sottolineato Bruschini -. Finora la presenza dei turisti francesi nelle Marche è sempre stata minima proprio per la mancanza di collegamenti diretti ma, sono convinto, che grazie a questa nuova opportunità potremo incrementare notevolmente i flussi. Altra novità consiste nel fatto che il volo non terminerà con la stagione estiva, ma proseguirà tutto l’anno e, dal 1° ottobre, da due voli a settimana (sabato e martedì) si passerà a tre”.

“Questo collegamento è particolarmente importante per il turismo ovviamente, ma ha moltissime potenzialità anche per le imprese visto che il mercato francese è tra i primi per l’export marchigiano insieme quello tedesco: mi riferisco alla moda, al settore del legno arredo, alla meccanica e all’agroalimentare. Allo stesso modo, attraverso il volo, potrebbero essere implementati quegli aspetti che riguardano l’attrazione di investimenti economici sul nostro territorio”, ha spiegato invece l’assessore Antonini.

Gli orari: partenza da Parigi ore 12.05 e arrivo ad Ancona 14.05. Partenza da Ancona 17.55 e arrivo a Parigi 19.55.