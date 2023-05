CIVITANOVA – Dramma all’alba alla stazione di Civitanova. Dalle 5.15 la circolazione è rallentata ed è stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per l’investimento di una donna, deceduta dopo il terribile impatto. Sono in corso gli accertamenti che non escludono nemmeno l’ipotesi del suicidio.

La vittima è una giovane nordafricana. Il dramma è avvenuto all’altezza del sottopasso di via Buozzi/Cecchetti e il corpo, dopo l’urto, è stato sbalzato tra un binario di transito e un binario morto.

Sul posto si è successivamente recato il compagno della donna, nordafricano anche lui che ha fornito agli inquirenti informazioni importanti per ricostruire le ultime ore di vita della giovane. I due alloggiavano in un albergo della città e l’uomo è stato portato in commissariato per essere ascoltato.