ANCONA – Continua la discesa dei pazienti covid negli ospedali marchigiani, sono 11 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 133 degenti di cui in terapia intensiva, mentre non si sono registrati nuovi decessi. Sono invece 16 i pazienti nei pronto soccorso. Tornano a salire invece i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche. Oggi il servizio epidemiologico della Regione Marche ha registrato 1.731 nuovi infettati, la percentuale di positività è del 33,5%. Il tasso di incidenza cumulativa per 100mila abitanti è di 612,30.

Resta Ancona la provincia con più contagi sono 486 seguita da Pesaro Urbino 352, Macerata 345, Ascoli piceno 275 e Fermo 204. Sono invece 69 i positivi da fuori regione