CASTIGNANO – Pochi giorni fa i carabinieri della Stazione di Castignano, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 36enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sequestrando complessivamente 17 chilogrammi di marijuana ed oltre mezzo chilo di hashish.

In occasione di mirate perquisizioni, all’esito di un’attività info-investigativa diretta dalla Procura, i militari hanno rinvenuto a casa della persona arrestata una vera e propria serra per la coltivazione “indoor” di canapa indica, conservata in vari di bidoni di latta e barattoli, hashish suddiviso in diversi involucri di cellophane, bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento ed oltre 4 mila euro in contanti in banconote di vario taglio.

È risultato vano al momento dell’intervento dei carabinieri il tentativo dell’arrestato di disfarsi dello stupefacente in possesso. L’uomo è stato posto ai domiciliari, arresto convalidato dal gip di Ascoli. Sempre nell’ambito dei controlli antidroga sono stati segnalati alla Prefettura due soggetti per uso personale.