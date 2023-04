ANCONA – Una Pasqua amara, amarissima in casa Ancona. Dopo l’ultima e pesante sconfitta contro l’Alessandria, e sulla scia di un periodo tutt’altro che esaltante, il club avrebbe deciso per esonerare il tecnico Gianluca Colavitto. Sarebbe già fatta anche per il sostituto del mister campano: sarà Marco Donadel il nuovo allenatore, cui spetterà il compito di traghettare i dorici negli ultimi due impegni di regular season e nei playoff di serie C girone B, abbondantemente conquistati da tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni l’ex centrocampista della Fiorentina, sbocciato nel vivaio del Milan, dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno. Donadel, che conosce l’attuale amministratore delegato dell’Ancona Roberto Ripa dai tempi della Viola, dovrebbe guidare il primo allenamento già domani, martedì 11 aprile.

La giornata cruciale potrebbe essere quella odierna, per avere notizia del sollevamento dall’incarico di Colavitto e dell’investitura ufficiale di Donadel alla guida dei biancorossi. Ma sarebbe già tutto deciso per l’ex vice allenatore dello Spartak Mosca, pronto a cominciare la sua avventura all’ombra del Conero.