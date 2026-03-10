Tanti disagi per i commercianti del Piano ad Ancona che da un anno aspettano di trasferirsi nel nuovo mercato di Piazza d’Armi, i lavori però hanno subito ritardi e loro si sono dovuti arrangiare, qualcuno ha anche dovuto anticipare investimenti ingenti in macchinari rimasti poi inutilizzati.

Intanto però si vede la luce in fondo al tunnel. Dopo gli iniziali ritardi i lavori stanno ora proseguendo e dovrebbero terminare a luglio, consentendo dunque ai commercianti di traslocare nel mese di agosto per essere operativi già da settembre.