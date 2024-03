Un 55nne di Ancona, impiegato di banca 55 enne è stato condannato in via definita a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico.

Una storia iniziata nel 2020, per l’esattezza il 21 maggio quando i poliziotti della squadra mobile fecero irruzione in un’abitazione vicino ad Ancona, trovandosi di fronte a una montagna di materiale pedopornografico, centinaia di foto e video con bambini nudi, anche in tenera età, e filmati riproducenti torture su animali. La perquisizion era partita grazie alla denuncia di una ragazzina che all’epoca aveva 13 anni, figlia di un’amica di famiglia. Era stata lei, ascoltata in forma protetta, a portare la squadra mobile sulle tracce dell’impiegato di banca, accusandolo di aver abusato di lei. Ora per lui si sono spalancate le porte del carcere, sezione pedofili, di Villa Fastiggi.