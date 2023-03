TREVISO – Diversi i marchigiani coinvolti nella truffa del “bonus facciate”, tra i 20 indagati dalla procura di Treviso risultano anche diversi pesaresi.

Sequestrati dai finanzieri 85 milioni di euro tra crediti d’imposta, denaro e beni illeciti anche nella provincia di Pesaro

Come funzionava la truffa? In pratica sono astate attivate partite iva per ditte del settore che hanno attestato lavori mai compiuti anche all’insaputa dei proprietari degli immobili, lavori che ovviamente davano diritto al credito d’imposta, credito in parte già riscosso.

In totale sono stati posti sotto sequestro dai finanzieri ben 85 milioni di euro tra crediti d’imposta, denaro e beni illeciti. Tra i reati contestati, truffa e riciclaggio.