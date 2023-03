ANCONA – Sit-in dei lavoratori della giustizia, questa mattina ad Ancona, davanti al tribunale, in largo Vittorio Bachelet. A organizzarlo, le segreterie di CGIL CISL e UIL per rimarcare, ancora una volta, l’immobilismo in cui è piombato il ministero rispetto alle legittime rivendicazioni

del personale, stremato da oltre un decennio di mancato turn over, con salari che non stanno al passo di un inflazione in doppia cifra.

Per i sindacati, è necessario dar corso al pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019, 20 e 21 e aprire tavoli negoziali per le annualità più recenti e per lo sblocco delle progressioni orizzontali e verticali attraverso l’applicazione integrale del nuovo contratto

collettivo nazionale e degli accordi già sottoscritti.



La tanto declamata modernizzazione del settore giustizia attraverso la digitalizzazione delle procedure e la smaterializzazione degli atti, secondo i rappresentanti dei lavoratori, non è ulteriormente rinviabile e deve inevitabilmente passare per un ampliamento degli organici

di tutti i dipartimenti, un piano straordinario di assunzioni e la fine della precarizzazione del lavoro.



“Nonostante la fermezza delle intenzioni – fanno sapere Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa Marche -, abbiamo manifestato sin da subito disponibilità al dialogo e propositività rispetto alle quali, però, dobbiamo registrare l’indifferenza quando non l’assenza dei vertici ministeriali. Indifferenza che non siamo disposti ad ignorare”.