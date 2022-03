Riprende vigore l’incidenza del contagio da Covid19 nelle Marche, mentre restano sotto controllo i ricoveri.

I nuovi casi sono 1893, il 47,4% dei test analizzati. Dei nuovi positivi, 630 si registrano nell’Anconetano, 384 nel Maceratese, 300 nell’Ascolano, 250 nel Pesarese, 225 nel Fermano. Sono 104 i casi da fuori regione. L’incidenza su 100mila abitanti è a quota 752 (ieri 703).

I ricoveri totali sono 184 (-4 in 24 ore), di cui 15 in terapia intensiva (-2), 40 in semi intensiva (-1), e 129 nei reparti non intensivi (-1). Sono 21 le persone nei pronto soccorso (-1).

Due le vittime registrate nelle ultime 24ore: si tratta di un 82enne di Corridonia, e una 92enne di Ancona, entrambi con patologie pregresse. I decessi totali sono 3626.