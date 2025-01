Primo appuntamento nelle scuole del territorio tra gli esperti di Tennacola e gli studenti. “Tennacola incontra le scuole” è il format itinerante voluto dalla governance dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni presenti nel territorio dell’ATO. n.4, tra provincia di Macerata e di Fermo, garantendo la distribuzione della preziosa risorsa.

Al Teatro Durastante di Monte San Giusto nella mattinata di giovedì 9 gennaio e di venerdì 10 gennaio alcune classi della scuola primaria “Falcone e Borsellino” e della scuola secondaria di 1’ grado “Lorenzo Lotto”, hanno ricevuto utili informazioni circa il risparmio d’acqua e l’importanza di non sprecarla a cura anche dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche.

A semplificare il tema ed a renderlo fruibile anche per i più piccoli sono stati proiettati i cartoons con il Tennacola Team protagonista che, in modo diretto ed efficace hanno illustrato i concetti cari all’azienda e utili al benessere della collettività e del territorio.

Gli eventi sono stati introdotti dai saluti iniziali dell’amministrazione comunale di Monte San Giusto e della governance di Tennacola.

Gli studenti delle scuole hanno anche ricevuto la borraccia griffata Tennacola da utilizzare in classe e nel tempo libero per sensibilizzarli ad evitare l’uso di bottigliette usa e getta la cui plastica contribuisce ad inquinare il pianeta.

L’obiettivo di questi incontri, infatti, è stato sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente, alla cultura del non spreco e a mettere in atto semplici comportamenti virtuosi nella vita quotidiana per non disperdere la preziosa risorsa.

Ad oggi nel mondo circa 2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile e il 13% del territorio italiano è esposto a rischio di siccità severa.