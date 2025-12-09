ANCONA – Sarà eseguita venerdì 12 dicembre ad Ancona l’autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni, di origine macedone, vittima di femminicidio il 3 dicembre scorso a Monte Roberto, nella località di Pianello Vallesina. E’ stata trovata senza vita mercoledì scorso, nella sua abitazione. Sempre venerdì, alle 9, la Procura di Ancona conferirà l’incarico al medico legale Angelo Montana. Per il femminicidio è in carcere a Montacuto, in stato di fermo e con l’accusa di omicidio volontario aggravato, il marito della vittima, il 50enne Nazif Muslija, che il 4 dicembre scorso aveva tentato di togliersi la vita in un bosco vicino a Braccano di Matelica (Macerata), ma era stato salvato da un passante e trasportato in ospedale. L’uomo, difeso dall’avvocatessa Gloria Droghetti di Macerata, in sede di convalida ha detto di non ricordare nulla dell’accaduto ma che aveva paura di tornare in carcere. Era stato arrestato ad aprile scorso per maltrattamenti sulla moglie. Il figlio della coppia, che vive in Svizzera, si è rivolto a una legale, l’avvocatessa Cinzia Molinaro, per essere rappresentato in questa fase di indagine e, nel caso di un processo, per costituirsi anche parte civile.