PESARO – Sono in corso le ricerche dell’elicottero privato con due persone disperse nell’area del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. Al lavoro i Vigili del Fuoco di Pesaro e Arezzo. Il velivolo è scomparso dai radar intorno alle 15: inizialmente è stata battuta la zona di Borgo Pace, ipotizzando un atterraggio di emergenza nei boschi di Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino. Dalle 21 le ricerche si sono invece spostate in Toscana.

Si tratterebbe di un elicottero Augusta Westland 109, decollato da Venezia con due persone a bordo. Potrebbe aver avuto un’avaria mentre sorvolava una zona impervia dell’Alpe della Luna, area montuosa che confina con il comune pesarese di Borgo Pace.

In aggiornamento. (Foto di archivio)