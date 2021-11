VISSO – Continuano senza sosta le ricerche dell’82enne di Visso, che da ieri è scomparso dopo essere uscito verso le 11,30, in località Cupi, e non ha fatto ritorno a casa. La Prefettura ha convocato la cabina di regia per le ricerche. Nel corso dell’incontro per coordinare le ricerche, che si è svolto ieri alle 19 nella sede municipale di Visso, è stato deciso di aumentare il numero di persone sul campo per cercare l’anziano.Il coordinamento tecnico delle ricerche è in capo al comando provinciale dei Vigili del fuoco .Alle ricerche stanno partecipando anche i carabinieri Forestali del Parco nazionale dei Sibillini e del gruppo provinciale di Macerata, i militari della Compagnia carabinieri e della Guardia di finanza di Camerino. A supportare le operazioni anche il Soccorso alpino.